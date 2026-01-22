В Омске закрываются сразу два секонд-хенда

Вместо них откроется новая точка.

omskinform.ru

В Омске закрываются два магазина «Кладовка». Как сообщается в соцсетях проекта, уже не работает точка на 10-й Чередовой, а скоро прекратит работу и магазин на 12-го Декабря.

Взамен магазинов в Кировском и Ленинском округе, появится другой. Он начнет работать в феврале. Его адрес пока неизвестен.

– Жизнь нынче не слишком легкая, поэтому приходится принимать непростые решения, чтобы наш проект мог жить дальше, – сообщается в паблике «Кладовки».

Напомним, проект существует с 2017 года. В магазинах продают вещи, которые омичи отдают добровольно за ненадобностью. По данным «2ГИС», «Кладовки» есть еще в Нефтяниках и на Левобережье.