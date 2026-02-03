Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» готовится разгромить «Шанхайских драконов»

Матч начнется в 22:30.

Сегодня, 3 февраля, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против клуба «Шанхайские драконы». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «СКА Арене».

В этом сезоне команды еще не встречались. Прошлый матч «Авангард» провел против московского «Динамо». Игра закончилась победой омичей со счетом 4:1.

Сумеют ли «ястребы» обыграть нового соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

