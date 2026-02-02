Омск-Информ
·Общество

В Омске за 11 миллионов рублей выяснят, сколько тепла теряется по дороге от ТЭЦ

АО «Омск РТС» ищет подрядчика для обследования 275 км магистральных теплотрасс.

АО «Омск РТС» планирует определить подрядчика для изучения теплопотерь на тепловых сетях. На проведение работ компания готова направить 11 млн рублей.

На торги выставлены магистральные теплотрассы, соединяющие ТЭЦ с тепловыми камерами АО «Омск РТС». Подрядчику предстоит до 15 сентября обследовать десятки участков трубопроводов, отходящих от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также Кировской районной котельной. Общая протяженность сетей составляет 275 километров.

Информация о конкурсе размещена на сайте «Ростендер». Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля, итоги конкурса подведут 10 апреля. После заключения договора подрядчик приступит к исследованиям, включая испытания тепловых сетей на потери тепла.

Напомним, что ранее омские власти раскрыли планы по ремонту тепловых сетей.

