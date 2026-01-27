Омские власти раскрыли планы на ремонт тепловых сетей

Работы запланированы на нынешний год.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

«Омск-информ» выяснил, где в Омске отремонтируют тепловые сети в 2026 году на средства федерального бюджета. Капитальный ремонт планируется на 10 участках, один из которых начали еще в прошлом году.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в Кировском округе планируется капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: Мельничная, 2, до домов по адресам:

Cибирская, 51;

Олега Кошевого, 22, 23, 25, 92б;

Мельничная, 1, 4, 9, 9а, 11;

Пацаева, 1, 5, 5а;

Семипалатинская, 2;

Севастопольская, 22, 23, 24.

В Ленинском округе капитальный ремонт сетей проведут на улице 14-й Военный Городок в поселке Черемушки.

Адреса капремонта в Октябрьском округе:

сети от группового узла ГУ-1 до жилых домов по улице 20 лет РККА (№ 184–204);

Космический проспект, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31, 32, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55а, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97е, 97а, 97в, 99, 99а, 101, 101/1, 103 (участок, переходящий с 2025 года).

В Советском округе:

сети от тепловой камеры ТК-III-3-14/2 по адресу: Нефтезаводская, 6а, до 19-го Партсъезда, 1–3;

сети от ТК-III-3-13/12 по адресу: 20-го Партсъезда, 3, до Магистральной, 7, и до Химиков, 15;

сети от тепловой камеры ТК-III-3-13/3 по улице 19-го Партсъезда, 8, до Малунцева, 20–24;

сети от тепловой камеры ТК-III-3-13/10 по улице 20-го Партсъезда, 10, до Магистральной, 19;

сети от тепловой камеры ТК-III-3-13/8 по улице 20-го Партсъезда, 2, до Малунцева, 14–18;

сети от тепловой камеры ТК-III-3-13/7 по адресу: 20-го Партсъезда, 27, до улицы 19-го Партсъезда, 8, и проспекта Культуры, 17.

Кроме того, до 2027 года в рамках казначейского инфраструктурного кредита планируется капитальный ремонт теплотрассы от ТЭЦ-2 до потребителей в Ленинском округе. Однако это сети «Тепловой компании», а не те, на которых не так давно произошла авария, оставившая без отопления жителей Ленинского округа.

Обновят перемычки протяженностью 2300 метров. В Октябрьском округе отремонтируют сети на улице Юбилейной протяженностью 925 метров, 50 лет ВЛКСМ, Романенко от ТК-6-7/4 до жилого дома № 14а (1025 метров). В Советском округе обновят сети на улице Бархатовой протяженностью 844 м.