Омский фитосаннадзор остановил «помидорную лавину» из Казахстана

Более 16 тонн овощей вернули отправителю из-за угрозы для сельского хозяйства.

Фото создано при помощи ИИ

На пограничном фитосанитарном пункте «Черлакский» была задержана партия свежих помидоров из Казахстана массой более 16 тонн.

Специалисты Россельхознадзора отметили, что несоответствия могли указывать на попытку скрыть реальный источник или маршрут подкарантинной продукции. Из-за отсутствия достоверной информации подтвердить безопасность овощей и их соответствие нормам не удалось.

Нарушения создавали риск заноса опасных вредителей и болезней растений, способных причинить значительный ущерб сельскому хозяйству региона.

Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ с наложением штрафа. Далее под контролем должностного лица Управления Россельхознадзора груз был возвращен отправителю в Казахстан.

Такие меры позволяют исключить попадание на российский рынок продукции с потенциальными рисками для здоровья растений.

