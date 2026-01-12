На границе с Омском перехватили гигантскую партию нелегальной конины

Мясо пересекало границу без обязательной документации и ветеринарных сертификатов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Во время прошедших выходных инспекторы омского Россельхознадзора предотвратили попытку вывоза крупной партии контрабанды в Казахстан. В частности, речь идет о 165 килограммах замороженного конского мяса и 60 килограммах говяжьих субпродуктов общей массой 225 кг. Этот груз пересекал государственную границу без обязательной документации и ветеринарных сертификатов.

Специалистами управления принято решение о привлечении владельца товара к административной ответственности, продукция была изъята и направлена обратно поставщику.

Кроме того, при ввозе из Казахстана специалисты обнаружили 16,6 тонны свежих томатов, 24 саженца декоративного тополя и 30 кг семян сосны без обязательных сертификатов.

Также инспекторы проверили подкарантинную продукцию. Ее общий объем 1740 тонн, включая виноград, мандарины, капусту, лук, рисовую крупу, яблоки, огурцы, салат, томаты, свежую морковь, жмых и шрот соевый, экструдированную сою, пшеничные отруби, продовольственный картофель, лен, ячмень, пшеницу и хвойные пиломатериалы.