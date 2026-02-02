Глава омской ОЭЗ «Авангард» рассказал о преимуществах «премиального» статуса

Экономическая зона уже нацелилась на еще более высокие позиции рейтинга.

Фото: avangard-oez.ru

Особая экономическая зона «Авангард» получила новый уровень во всероссийском ЭКГ-рейтинге.

Как рассказал «Омск-Информу» директор ОЭЗ «Авангард» Виктор Соболев, подведомственная ему организация уже давно покоряет вершины всех показателей.

Однако раньше экономическая зона работала только по направлению ESG – экологичности, социальной политики и корпоративного управления. Термин используется для обозначения подхода к устойчивому развитию бизнеса, основанного на этих трех основных компонентах.

Сейчас же ОЭЗ «Авангард» получила новый уровень в российском ЭКГ-рейтинге. Независимые эксперты, проанализировав более 7 млн компаний, присвоили омской экономической зоне «продвинутый» уровень «АА».

– ЭКГ-рейтинг – это тоже элемент достижения цели устойчивого развития. То есть это, можно сказать, добровольная сертификация, направленная на то, что компания стремится в своей деятельности к экологической эффективности, к эффективному внутреннему управлению, решению социальных задач и так далее, – рассказал Соболев.

По словам директора, высокие показатели рейтинга влияют на известность экономической зоны, на ее имидж и привлекательность для резидентов. Резиденты, видя высокие рейтинги ОЭЗ, инвестируют в нее, создавая в регионе новые производства и рабочие места.

– Мы становимся более известны как управляющая компания и, соответственно, можем рассчитывать на большую активность резидентов. Это работает на имидж. В целом все равно там есть и прикладные задачи уже внутри. То есть рейтинг – это набор показателей, и каждый из показателей говорит о том, что мы что-то делаем в этом направлении, – объяснил Соболев.

Также директор отметил, что полученный недавно рейтинг «АА» – это не вершина. ОЭЗ «Авангард» и дальше будет стремиться совершенствовать показатели в различных сферах, чтобы занять более высокий рейтинг (выше только «ААА») и «стать лучшими».