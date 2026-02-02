Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омская экономическая зона «Авангард» получила новый статус

Независимые эксперты признали ее организацией с очень высокой деловой репутацией.

Особая экономическая зона «Авангард» получила статус организации с очень высокой деловой репутацией. Независимые эксперты присвоили компании рейтинг «АА» в рамках оценки по национальному стандарту ЭКГ-рейтинга.

В рейтинге оценивается 47 показателей, сгруппированных по трем ключевым направлениям: экология, кадры и государство.

Как уточнил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, такой высокий результат ОЭЗ «Авангард» достигла благодаря последовательному внедрению ESG-практик, направленных на снижение экологического воздействия, развитие человеческого капитала, обеспечение прозрачности управления и раскрытия информации.

