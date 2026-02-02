Омский суд обязал компанию вернуть деньги за несуществующую баню

Управление Роспотребнадзора помогло жителю взыскать плату.

В Омской области Управление Роспотребнадзора помогло жителю города вернуть деньги за фактически не оказанные услуги компании ООО «Вудсиб».

Как уточнили в ведомстве, 30 мая 2023 года между потребителем и «Вудсиб» был заключен договор на строительство бани «под ключ» за 205 тысяч рублей. Поскольку у клиента не было наличных, директору компании была передана кредитная карта с лимитом 125 тысяч рублей для закупки материалов. Работы должны были начаться не позднее 25 июня 2024 года.

К назначенному сроку строительство так и не началось. Житель Омска направил компании претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства, включая неустойку и расходы на юридические услуги.

После рассмотрения обращения Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о расторжении договора, взыскании уплаченной суммы, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном возврате денег.

Суд полностью удовлетворил требования потребителя. Договор с ООО «Вудсиб» был расторгнут, а с компании взысканы 108 726 рублей, неустойка за нарушение сроков – 205 тысяч рублей, штраф за отказ удовлетворить требования добровольно – 166 863 рубля, компенсация морального вреда – 20 тысяч рублей и расходы на юридические услуги – 15 тысяч рублей.

