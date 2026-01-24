Омск-Информ
Экономика/Бизнес

В Омске продают базу отдыха с миллионной месячной выручкой

Причину продажи бизнеса владелец не сообщает.

В январе в Октябрьском округе Омска выставили на продажу базу отдыха Hygge. За объект в СНТ «Полёт-10» (4-я Аллея, 35) просят 18,8 млн рублей.

В эту стоимость входят три коттеджа А-фрейм, построенных в 2022, 2023 и 2025 годах. В каждом по четыре спальных места, душ, туалет, плита, кондиционер и телевизор.

В объявлении говорится, что выручка базы отдыха составляет от 1 млн рублей в месяц. Дома сдают за 8–12 тыс. рублей. На территории также располагаются баня и банный чан.

Отметим, что изначальная цена составляла 21,5 млн рубелей.

