·Экономика/Бизнес

Омский УФАС уличил «москвичей» в незаконной рекламе

Житель города пожаловался на рекламные письма о конференции по цифровизации.

В УФАС по Омской области сообщили, что житель города обратился с жалобой на многочисленные рекламные письма о предстоящей конференции по цифровизации промышленности. Письма поступали на его рабочий почтовый адрес от московской компании. При этом мужчина не давал своего согласия на их получение.

– Распространителем рекламы является ООО «ИТЗ». Организация проводит мероприятия по актуальным темам с участием профильных специалистов, представителей бизнеса и иных заинтересованных лиц, – отметили в ведомстве.

По словам УФАС, компания рассылала рекламные письма по электронной почте, чтобы поддерживать интерес к своим мероприятиям и продуктам партнеров. Ведомство признало такую рекламу ненадлежащей и нарушающей Закон о рекламе. Нарушение было устранено добровольно, поэтому предписание не выдавалось.

Напомним, что ранее антимонопольная служба признала омского дистрибьютора магазинов «Светофор» нарушителем закона.

