Дистрибьютор торговой сети «Светофор» в Омске нарушил Закон о торговле

Омское УФАС рассмотрело дело в отношении логистического центра «Светофора» и признало его нарушившим закон.

Антимонопольщики выявили нарушения в законе о торговле и признали виновника – дистрибьютора торговой сети «Светофор» в Омске. В частности, в договорах поставки между логистическим центром «Омскритейлгрупп» и восемью производителями продуктов из разных регионов не был указан максимальный срок оплаты, а нереализованный товар предусматривалось возвращать поставщикам.

– При этом по закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней, – отметили в УФАС.

Касалось это ООО «Алтай Любимый», ООО «Калининградский мясоперерабатывающий завод» «Дейма», ООО ПК «Дядя Том», ООО «Квантсервер», ООО «Воронцовский продукт», ООО «Царицынские соленья», ООО «Карат» и ООО «Кондитерская фабрика «Победа».

Также в нарушение требований дистрибьютор возмещал за счет поставщика ООО «Ишимский мясокомбинат» расходы, связанные с утилизацией непроданных продовольственных товаров.

