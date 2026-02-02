Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» стали лучшими игроками КХЛ

Лига назвала лучших игроков 20-й недели.

Фото: hawk.ru

Лучшими игроками 20-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ признаны сразу два хоккеиста омского «Авангарда» – вратарь Никита Серебряков и нападающий Майкл Маклауд. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Серебряков стал лучшим вратарем недели в седьмой раз в карьере. В двух матчах он одержал две победы с коэффициентом надежности 0,51. По его воротам было нанесено 58 бросков, из которых голкипер отразил 98,28 %. В поединке с «Трактором» Серебряков также сыграл «на ноль».

Маклауд впервые в карьере признан лучшим нападающим недели. В трех матчах он набрал 6 очков (3+3) и показал показатель полезности +4. Победные шайбы пришлись на игры с «Трактором» и московским «Динамо». Кроме того, на его счету один силовой прием, два заблокированных броска и два перехвата.

Всего на минувшей неделе в КХЛ прошел 31 матч, в которых приняли участие 517 хоккеистов – 41 вратарь, 165 защитников и 311 нападающих. Средняя результативность составила 5,19 шайбы за матч.

На звание лучшего новичка могут претендовать игроки 2004 года рождения и младше, при этом суммарное количество их матчей в предыдущих сезонах КХЛ не должно превышать 20.