«Понадобится время»: бизнес оценил «зачистку» Омска от иностранных вывесок

Омские коммерсанты надеются сохранить вариативность написания брендов, чтобы продолжать привлекать иноязычных клиентов.

Omskinform.ru

В России с 1 марта вступает в силу закон, согласно которому в названии магазинов должны использоваться только русские буквы. В связи с этим Омской области призвали «навести порядок» и убрать англицизмы с табличек до весны.

Крупные предприниматели поделились с «Омск-информом» своим видением на новый закон и рассказали о предстоящих изменениях.

Фото: yandex.ru/maps

На русском, на английском и на китайском

Как пояснила редакции основательница сети кофеен «GUSSI Coffee» Наталия Сушко, ренейминга не планируется – сеть изначально «жила» с названием на двух языках.

– Как такового ребрендинга в связи с новым законом мы не планируем. Бренд изначально существует в двух версиях – на русском и английском языках, и этот подход мы используем уже много лет, – рассказала Сушко.

Она тотметила, что вывески и навигация в кофейнях сети в других городах полностью выполнены на русском языке. Без англицизмов обошлись заведения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Саратове. В этом году планируется привести все кофейни в России, включая Омск, к единому стандарту.

– Мы воспринимаем этот закон спокойно и даже с внутренним откликом. Для нас русский язык и культурный контекст - не формальность и не требование «сверху», а естественная часть идентичности бренда, – отметила предпринимательница.

Однако совсем избавиться от латиницы не выйдет – это объясняется интересом иностранных любителей кофе. Сеть будет дублировать российские проекты и на английском языке для удобства гостей из-за рубежа.

Кофейни будут «соблюдать баланс» не только в России. Надписи в зарубежных заведениях (например в Китае) также продублируют на местном языке.

omskinform

Галопом избавляться от влияния Европы

В любом случае, на «зачистку» Омска от табличек бизнесу понадобится время. В этом уверен известный омский ретейлер и дистрибьютор, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко. Непросто придется мелким предпринимателям.

–Это политическое решение, к экономике оно не имеет никакого отношения. Бизнес понесет дополнительные издержки, - отметил Шкуренко. - Если это крупный или средний предприниматель, для него это будут незначительные издержки. Для малого и микробизнеса это может стать критичным.

Помимо расходов, могут возникнуть сложности с позиционированием бренда. По мнению опытного коммерсанта, многие покупатели товаров и потребители услуг до сих пор считают латиницу признаком качества, а зарубежные товары кажутся более «элитными».

– Если предприниматель использовал английские слова в своем наименовании, то он, наверное, хотел этим акцентировать ее предназначение среднему классу, – рассуждает Шкуренко.

Крупный предприниматель предполагает, что переход на новые нормы займет пять лет. Однако, судя по всему, бизнесу придется в срочном порядке избавляться от англицизмов.

В слову, у самого Шкуренко созданные им когда-то супермаркеты «Низкоцен» и «Победа» вполне в тренде. Чего не скажешь о гипермаркетах EUROSPAR, вывески коорых выполнены на английском языке, а в интернете пишутся по-русски.

Фото: yandex.ru/maps

За день не сотрешь

В основном же центр города пестрит иностранными вывесками и табличками: всюду англицизмы, латиница, и совсем немного эталонных названий. После принятия нового закона коммерсантам грозят штрафы до 500 тыс. рублей. Денег на ренейминг и на штрафы может не оказаться у владельца условного бара, продуктового ларька или автомастерской в черте города. За день и даже за месяц все англицизмы не убрать.

И возможно настоящим выходом стал бы некий переходный период, предложенный омским Минэкономразвития в диалоге с бизнесом. Ведь экономическое развитие региона общая забота властей и предпринимателей.