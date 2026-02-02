В Омске начнут производить уникальный клей и «зеленую» древесину

Новые проекты обеспечат омичей рабочими местами.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В Омской области продолжают готовить новые инвестиционные проекты для бизнеса. Сейчас разработаны два направления: производство экологичных деревянных изделий и выпуск промышленного клея.

В этих проектах есть подробности о том, как будет работать производство, на каких этапах будут реализовываться идеи, анализ рынка, экономический потенциал, а также информация о земельных участках и инфраструктуре.

Для инвесторов предусмотрена государственная поддержка. Проекты можно реализовать на территории омской ОЭЗ «Авангард» с льготами: освобождение от налога на имущество и транспорт на 10 лет и льготы по земельному и налогу на прибыль организаций на 5 лет. Участки уже оснащены всем необходимым – электричеством, газом, водой и подъездными дорогами. В качестве альтернативы доступны площадки в муниципальных районах на юге Омской области.

Предприниматели, которые займутся этими проектами, будут получать поддержку на всех этапах. Формирование таких предложений – часть работы по созданию удобного инвестиционного климата в регионе, которую ведет губернатор Виталий Хоценко.

Реализация проектов поможет создавать новые рабочие места, пополнять местный бюджет и развивать промышленность Омской области. Все это особенно важно на фоне растущего спроса на экологичную продукцию и актуальности импортозамещения.

На инвестиционном портале региона уже размещено более 50 готовых предложений в разных сферах.