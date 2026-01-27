Хоценко: в 2026 году инвестиции в культуру Омской области вырастут вдвое

Федеральные средства направят на обновление домов культуры, музеев, библиотек и детских культурно-просветительских центров.

Фото: Александр Труш

В Омской области существенно увеличивается объем финансирования сферы культуры. По поручению губернатора Виталия Хоценко муниципальным образованиям распределены субсидии на модернизацию учреждений, ремонт домов культуры, оснащение музеев и библиотек, а также запуск новых форм работы с детьми.

В 2026 году федеральная поддержка в рамках национального проекта «Семья» и партийного проекта «Культура малой родины» увеличена в два раза – с 300 до 600 млн рублей. Часть финансирования предусмотрена на оснащение театров, Омской филармонии, детских школ искусств, библиотек и музеев, а также на поощрение сотрудников лучших учреждений культуры.

Регион также вошел в число активных участников нового направления Минкульта России по созданию детских культурно-просветительских центров на базе музеев и библиотек. По итогам конкурсного отбора в Омской области откроются пять таких центров. Кроме того, шесть домов культуры получили федеральную поддержку как лучшие практики и будут оснащены современным оборудованием.

Виталий Хоценко подчеркнул необходимость оперативно довести средства до муниципалитетов и обеспечить своевременное выполнение всех работ. В ближайшие три года на обновление культурной инфраструктуры региона планируется направить около 1,5 млрд рублей.