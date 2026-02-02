Омских инструкторов и «молодых» водителей массово привлекли к ответственности

За неделю выявлено более 40 нарушений ПДД.

Omskinform.ru

В течение недели сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 21 инструктора по вождению и более 20 водителей с небольшим стажем. Об этом сообщили в омской полиции.

В ходе проверок установлено, что инструкторы нарушали правила учебной езды, проводя занятия на улицах Омска, где движение учебных автомобилей ограничено решением городской администрации.

В Госавтоинспекции отмечают, что процесс обучения будущих водителей находится под постоянным контролем, поскольку от качества подготовки напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Кроме того, за прошедшую неделю к административной ответственности привлекли более 20 «молодых водителей» со стажем менее двух лет. Среди нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, незаконная тонировка и другие нарушения ПДД.

