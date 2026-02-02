Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пострадали четверо: на трассе под Омском столкнулись две иномарки и КамАЗ

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Сегодня утром в Азовском районе Омской области случилось ДТП. Это произошло в 07:40 в районе 32-го километра трассы Омск – Одесское - граница с Республикой Казахстан.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ и Honda. В аварии пострадали 55-летний водитель автомобиля Toyota, а также 23-летний водитель Honda и его пассажиры – 46-летняя женщина и 17-летняя девушка.

В причинах происшествия разбираются полицейские.

·Происшествия

Пострадали четверо: на трассе под Омском столкнулись две иномарки и КамАЗ

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Сегодня утром в Азовском районе Омской области случилось ДТП. Это произошло в 07:40 в районе 32-го километра трассы Омск – Одесское - граница с Республикой Казахстан.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ и Honda. В аварии пострадали 55-летний водитель автомобиля Toyota, а также 23-летний водитель Honda и его пассажиры – 46-летняя женщина и 17-летняя девушка.

В причинах происшествия разбираются полицейские.