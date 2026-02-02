«Не забивает два месяца»: в «Авангарде» сделали громкое заявление о Рашевском

Главный тренер омичей похвалил нападающего за работу в обороне и умение действовать под давлением.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал ситуацию с нападающим Дмитрием Рашевским, который уже два месяца не может забить.

По словам наставника, количество голов для него не является главным показателем. Гораздо важнее, как игрок действует на льду в конкретных ситуациях, а также его вклад в командную оборону и взаимодействие с партнерами.

– Он очень сильно подтянул свою игру в обороне, и в целом в нападении и в защите он играет намного лучше по сравнению с тем, что мы видели на старте сезона. Он классно действует под давлением, и для меня это намного важнее, чем голы, – заявил Буше.

Тренер также добавил, что игрок не только ценный хоккеист, но и отличный человек, и выразил уверенность, что вскоре нападающий вновь начнет забивать, продолжая приносить пользу «Авангарду» на льду.

