Ги Буше раскрыл, как будет использовать Пилипенко в «Авангарде»

Новичку предстоит адаптироваться, а место на льду нужно заслужить.

Фото: t.me/omskiyavangard

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше раскрыл, как планирует использовать Кирилла Пилипенко в команде. По его словам, пока слишком рано определять конкретное звено или роль игрока, потому что новичку предстоит адаптироваться к стилю игры команды, и на это потребуется время.

- Для меня нет первого, второго, третьего или четвертого звена. Мы всегда меняем сочетания, всегда меняем взгляды, и всегда действуем в зависимости от предложенных обстоятельств и от той ситуации, которая у нас складывается. Вы можете сами видеть, что у нас и сочетание, и порядок взглядов всегда разные. Здесь сами ребята, их действия определяют то, в каком звене они будут выходить, потому что кто играет хорошо, тот и заслуживает больше времени на льду, - заявил Буше.

Канадский специалист подчеркнул, что каждый игрок команды должен уметь действовать с любым партнером на льду, поэтому новички будут пробовать себя в разных сочетаниях. Он отметил, что жесткая привязка к определенным звеньям ограничивает вариативность и превращает команду в «заложника ситуации».

При этом Буше напомнил пример Константина Окулова, который присоединился к клубу в прошлом году из другой системы, но сумел адаптироваться и стать одним из лидеров команды, проводя лучший сезон в своей карьере.

- Поэтому я считаю, что тот, кто хочет себя показать, тот, кто хочет адаптироваться, тот себя покажет. Я всегда открыт, и ребятам ничего не дается просто так. Это единственное, что я могу сказать наверняка: «ты ничего не получишь просто так, тебе необходимо все заслужить своими действиями. И по твоей работе будет зависеть то, в каких звеньях ты будешь выходить на лед, - подытожил Буше.