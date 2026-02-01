Главный тренер «Авангарда» заявил, что доволен дебютом Долженкова и Пилипенко

Буше отметил отличную физическую форму новичков и подчеркнул важность адаптации к командной системе.

Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 1 февраля, в матче с московским «Динамо» в составе «Авангарда» состоялись дебютные матчи Кирилла Долженкова и Кирилла Пилипенко. Оба игрока провели на льду около 9–10 минут.

Главный тренер команды Ги Буше отметил, что у хоккеистов нет проблем с физической формой, и они полностью готовы к нагрузкам, однако им нужно время для адаптации к стилю игры.

- Ребятам просто необходимо освоиться, узнать нашу систему, изучить её, понять, как необходимо играть в нашей команде. Потому что ребята прилетели, у них было лишь несколько тренировок с командой, плюс просмотр видео. Естественно, очень трудно и тяжело, когда ты на таком этапе в это время сезона приходишь в новую команду. Но я доволен тем, как они сегодня отработали в обороне. Мне понравилось то, как они распоряжались шайбой, - заявил главный тренер.

Буше также отметил, что дебютанты, естественно, испытывали некоторое волнение, что совершенно нормально, однако в целом он остался доволен тем, как они проявили себя на льду.

