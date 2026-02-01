Омск-Информ
Госдума готовит защиту от «схемы Долиной» для пожилых омичей

ЛДПР предложила обязать нотариусов вести видеозапись сделок с недвижимостью.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем партии Леонидом Слуцким выступили с инициативой обязать нотариусов вести видеозапись при удостоверении всех сделок с недвижимостью. Также предлагается установить обязательное хранение таких материалов – как возможных доказательств – на срок, сопоставимый со сроками давности уголовного преследования по статьям о мошенничестве в этой сфере. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале фракции.

– У пожилого человека недвижимость часто единственный актив, надежда на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы. Мерзавцы не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самолично вникнуть в юридические тонкости. Сейчас у нотариусов нет обязанности фиксировать свои действия при работе с населением. Мы считаем, что эту обязанность необходимо ввести, – заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит лучше защитить граждан от мошенников при сделках с недвижимостью. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля 2026 года. 

Напомним, в декабре прошлого года омская пенсионерка разгромила квартиру, которую продала и не смогла вернуть по «схеме Долиной». Отметим, что ранее певица Лариса Долина якобы столкнулась с мошеннической схемой при продаже своей квартиры. Позднее ей удалось через суд вернуть недвижимость, тогда как покупательница потеряла и жилье, и уплаченные средства. Однако в середине декабря 2025 года Верховный суд все же вернул квартиру покупательнице.

Подобные случаи в народе называют «бабушкиными схемами». Недвижимость, проданная добросовестному покупателю, нередко возвращается прежнему владельцу через суд, если удается доказать, что сделка была совершена под влиянием мошеннических манипуляций.

