Омичка разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по схеме Долиной

Женщина также пообещала, что будет вредить новым владельцам.

Омская пенсионерка разгромила трехкомнатную квартиру, которую продала и должна была освободить для новых жильцов. Она вырвала вентиляцию и проводку, содрала обои, разбила стены, продырявила пол.

Как сообщает SHOT, пенсионерка, бывший педагог, стала жертвой мошенников. Под влиянием преступников в прошлом году она продала квартиру за 6 млн рублей. Жилье купила в ипотеку молодая семья, вложив туда маткапитал.

Пенсионерка долго не съезжала, объясняя это большим количеством вещей. В это время она подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. Однако суд встал на сторону молодой семьи. Дело в том, что перед сделкой пенсионерка принесла справку от психиатра, что она вменяема и по своей воле продает квартиру.

Когда женщина с детьми, купившая квартиру, приехала заселяться, пенсионерка не только разгромила жилплощадь. Она также созвала соседей, вызвала полицию и при свидетелях объявила, что не даст жизни новым владельцам.

Ранее сообщалось, что артистка Лариса Долина, которая якобы также под влиянием мошенников продала свою квартиру, сумела ее вернуть через суд. Покупательница же потеряла и жилье, и деньги.