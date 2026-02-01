Пожилая омичка поверила «ФСБ» и лишилась почти полумиллиона рублей

Сотрудница банка предотвратила попытку снять еще 200 тысяч.

В полицию с заявлением обратилась 83-летняя жительница Октябрьского округа. По словам пенсионерки, сначала ей позвонили якобы из энергосбытовой компании и предложили заменить счетчик. Для «оформления заявки» собеседник попросил продиктовать код из смс. Спустя некоторое время женщине снова позвонили – на этот раз лжесотрудник Роскомнадзора заявил, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали, а на имя омички якобы оформили доверенность на гражданина Украины, которого он назвал террористом.

Затем женщине стали один за другим звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они запугали омичку тем, что на ее счетах якобы находятся государственные средства, и убедили ее срочно перевести деньги, чтобы вернуть их обратно.

За несколько дней пенсионерка сняла накопления и перевела на продиктованные аферистами счета 475 тысяч рублей. Когда женщина попыталась обналичить еще 200 тысяч, сотрудница банка заподозрила, что клиентка действует под давлением мошенников. Она остановила операцию, заблокировала перевод и связалась с сыном омички.

Следователь отдела полиции № 6 УМВД России по Омску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Расследование по делу продолжается.

Напомним, в УМВД России по Омской области рассказали, что сумма, которую омичи отдали мошенникам за 2025 год, составила 1,63 млрд рублей.