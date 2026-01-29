Омские пенсионеры отдают миллионы прямо на пороге своих квартир

Почти все «курьерские» мошенничества случаются с пенсионерами.

Фото создано при помощи ИИ

По данным омской полиции, за прошедший год количество мошенничеств в регионе сократилось на 16,6 %: с 5,8 тыс. до 4,9 тыс. случаев. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.

Тем не менее общая сумма, которую омичи добровольно отдали преступникам, составила 1,63 млрд рублей.

– Цифра говорит сама за себя. Пострадало более 4,5 тыс. человек, и каждый четвертый из них – это человек пожилого возраста. Всего за год жертвами стали 1272 пенсионера Омской области, – отметил Виноградов.

С начала текущего года ситуация выглядит оптимистичнее. За 2026-й зафиксировано 109 преступлений против 339 за аналогичный период прошлого года. Общий ущерб уже составил около 49 млн рублей.

Из 109 случаев текущего года 21 преступление совершено «курьерским» способом. В 20 случаях из 21 жертвами стали пожилые люди.

Самой опасной тактикой обмана стала схема с так называемым «декларированием».

– Люди 1930–1940-х годов рождения выносят и отдают огромные суммы на крыльце или лестничной площадке. Из 21 курьерского случая в этом году 18 были совершены именно под предлогом декларации денег, – подчеркнул замначальника полиции.

Ранее омичам рассказали, используют ли мошенники специальные слова-маркеры и можно ли их вычислить.