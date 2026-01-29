Омичам рассказали, можно ли вычислить мошенника по словам-маркерам

По мнению эксперта, важнее понимать суть всего разговора.

Распознать телефонного мошенника во время разговора по ключевым словам практически невозможно, сообщил «Омск-информу» заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Эксперт подчеркнул, что внимание следует уделять всему разговору целиком, а не отдельным словам. Он пояснил, что слова вроде «банковский счет», «деньги» и другие могут использоваться в обычной повседневной речи и сами по себе не свидетельствуют о попытке мошенничества. Важнее понимать суть разговора и анализировать, какие действия пытаются навязать собеседники.

– Конкретный маркер – это как раз вопрос в ходе дистанционного общения. Это самый главный маркер. К словам лучше не привязываться, если вы будете это делать, вы будете пропускать очень много полезной информации для себя и пытаться услышать только одно это слово. Поэтому лучше привязываться ко всему тексту и к тому, что от вас хотят, что вам навязывают, что от вас просят. Так будет проще, – объяснил Анатолий Гиль.

Напомним, что с начала года мошенники уже похитили деньги у 109 жителей Омской области.