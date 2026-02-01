В омском дендросаду заметили самую маленькую синицу Европы

Московка весит всего 7–12 граммов и легко узнаваема по черной «маске» на голове.

Фото: Марина Мочалова

Омское управление по охране животного мира опубликовало фотографии самой мелкой синицы во всей Европе. Ее заметили в дендросаду имени Гензе.

– Она действительно крошечная: ее вес составляет всего 7–12 граммов, что примерно равно весу двух чайных пакетиков, а длина тела – 10–12 см. Несмотря на «столичное» имя, к Москве птица не имеет никакого отношения. Считается, что изначально ее называли «масковкой» – за черную шапочку-маску на голове, а со временем название трансформировалось в привычную нам «московку». Московка – истинная любительница хвойных лесов. В негнездовое время, особенно зимой, ее можно встретить и в смешанных лесах, и даже в городских парках, где растут хвойные деревья, – сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира.

Внешность московки легко узнаваема. Отличить эту редкую синицу от других видов можно по нескольким признакам. Голова у птицы черная с ярко выраженными белыми щечками, а на горле заметно черное пятно, напоминающее манишку. Самый надежный опознавательный знак – белое пятно на затылке. На серо-бурых крыльях всегда заметны две светлые поперечные полоски, а в окрасе отсутствуют желтые и зеленые оттенки, характерные для большой синицы, -– только сочетание черного, белого и серого.

Для гнезда московка выбирает уютное и хорошо защищенное место. Чаще всего птица поселяется в старых дуплах дятлов или естественных полостях стволов хвойных деревьев, обычно на небольшой высоте. Она может обосноваться и в искусственной дуплянке с узким летком. Гнездо синица строит из мха и выстилает шерстью.

Московки довольно доверчивые птицы и часто навещают кормушки. Чтобы привлечь их внимание, можно предложить нежареные семечки подсолнечника, дробленые несоленые орехи, такие как арахис или фундук, а также несоленое сало.

Напомним, что ранее в дендросаду была замечена редкая длиннохвостая синица, которую местные называют «летним львенком».