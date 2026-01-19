В омском парке обнаружили редкого «летнего львенка»

Птицу зафиксировали в дендросаду им. Гензе.

Фото: Марина Мочалова

Омское Управление по охране животного мира поделилось фотографиями редкой длиннохвостой синицы. Птицу обнаружили в дендросаду имени Гензе.

– Это не просто еще одна синица. Это представитель отдельного семейства длиннохвостых синиц, и его невозможно спутать ни с кем! Небольшое тельце (меньше воробья) практически целиком состоит из пушистого, рыхлого оперения, а хвост по длине равен всему туловищу. За эту форму его часто ласково называют «синичкой-ополовником» (напоминает столовую ложку-«половник») или «летним львенком» из-за пушистой «гривы», – сообщили в пресс-службе Управления по охране животного мира.

Зимой птицы редко держаться в одиночку – чаще всего их можно встретить стайками от 5 до 20 экземпляров. Они быстро перемещаются по лесу и парку, перекликаясь тихим писком, поэтому, заметив одного, неподалеку почти наверняка будет вся группа.

Гнездо ополовника представляет собой закрытый круглый кокон из мха, лишайника и паутины, замаскированный под древесную кору и снаружи практически не отличимый от ствола.

В отличие от крупных синиц, эти птицы реже прилетают на обычные кормушки с семечками: им больше подходят сало или арахисовое масло без соли, подвешенные на ветках. При этом самая важная помощь для них – сохранение естественной кормовой базы, например, кустарников с семенами и неухоженных уголков сада.