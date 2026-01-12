Диковинные попугаи облюбовали еще один омский парк

Ранее пернатых видели в дендрологическом саду им. Г. И. Гензе.

Фото: vk.com/public217209964

Омскую «Птичью гавань» посетила краснокнижная птица – щур обыкновенный. Об этом сегодня, 12 января, рассказали в официальном сообществе природного парка. Из-за необычного окраса эту птицу в профессиональной среде прозвали «финским попугаем».

Представители парка отметили, что в Омскую область эти пернатые залетают систематически.

– Зимний период проводит в кочевках. Отмечается в местах, где есть хотя бы единичные ели, пихты, лиственницы. Преимущественно древесная птица на землю спускается редко. Питается семенами хвойных и лиственных пород (включая кедровые орешки), ягодами, почками, бутонами, – рассказали в «Птичьей гавани».

Напомним, что ранее «финского попугая» заметили в дендрологическом саду им. Г. И. Гензе.