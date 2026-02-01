Беременная омичка напала на пенсионера из-за места в автобусе

Потасовка сопровождалась нецензурной бранью.

Фото: телеграм-канал «Омск Live!»

В Омске произошла еще одна драка в общественном транспорте. Информация об инциденте появилась сегодня, 1 февраля, в телеграм-канале «Омск Live!».

На этот раз конфликт произошел между беременной омичкой и пенсионером. По словам очевидцев, потасовка произошла в автобусе № 95. Как сообщили в телеграм-канале Mash Siberia, причиной ссоры стало то, что пожилой мужчина не захотел уступать свое место. Драка сопровождалась нецензурной бранью и оскорблениями со стороны женщины.

Отметим, что многие комментаторы встали на сторону пенсионера.

– Раз так махать может, то и постоять тоже может, – написал один из омичей под публикацией.