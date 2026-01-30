Две омички не поделили место в автобусе и устроили драку

Одна из них не хотела снимать рюкзак.

Фото:vk.com/inci55

В Омске поездка на общественном транспорте закончилась рукоприкладством. Вчера утром в автобусе, следовавшем по маршруту № 46, произошел конфликт между двумя женщинами, который быстро перерос в потасовку.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе остановки «КДЦ Маяковский». Поводом для ссоры стал рюкзак одной из пассажирок. Об этом сообщили в соцсетях.

– Женщины не поделили место из-за того, что одна из них не хотела снимать рюкзак, – говорится в сообщении.

В комментариях под постом мнения омичей разделились. Одни считают, что пассажиры обязаны снимать рюкзаки во время поездок на общественном транспорте, другие же настаивают на том, что если сумка тяжелая для того, чтобы держать ее в руке, и не мешает другим людям, ее можно не снимать.