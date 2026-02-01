В Омске ищут начальника цеха с «космической» зарплатой

Завод имени Баранова ищет опытного руководителя с опытом в машиностроении

Фото создано при помощи ИИ

В Омске на заводе имени П. И. Баранова открыта вакансия начальника механосборочного цеха. Работодатель предлагает зарплату 250–300 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на портале «Работа России».

Кандидат должен иметь высшее профильное образование, опыт работы на машиностроительных предприятиях и управленческий стаж не менее трех лет. Также от него ожидаются коммуникабельность и умение работать в условиях многозадачности.

В обязанности начальника входит организация выпуска продукции и выполнение производственных заданий, управление производственными процессами, координация работы участков, планирование и подготовка производства, а также руководство механическим цехом, где трудятся более 100 сотрудников.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную зарплату дважды в месяц и возможности для корпоративного и профессионального обучения. Сотрудникам предоставляется материальная поддержка, работает столовая с доступными ценами, а также действуют профсоюз и молодежное объединение с культурными, спортивными и оздоровительными мероприятиями.

