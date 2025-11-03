В Омске ищут геодезиста с очень внушительной зарплатой

Компании нужен специалист для работы с GPS, чертежами и контролем земляных работ.

В Омске ищут геодезиста с зарплатой в 200 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа России» в компании «Промэнергосервис».

В обязанности геодезиста входят проведение геодезических измерений и съемки местности, контроль земляных работ на участке, а также работа с электрическими кабелями.

Кандидату предлагают минимальные требования: наличие инженерного образования и опыт работы от одного года, умение пользоваться Autocad и Civil для чертежей, а также работать с GPS. При этом официально должность геодезиста не требует специальной квалификации.