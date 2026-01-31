Омск-Информ
·Происшествия

Появились жуткие кадры сгоревшего мини-рынка на окраине Омска

Теперь местные жители лишены выбора свежих продуктов и фруктов.

Появились снимки последствия сегодняшнего утреннего пожара на мини-рынке на улице Жуковского в Омске. Как рассказали «Омск-информу» очевидцы, предоставившие фото, возгорание произошло в павильонах в районе Телевизионного завода, где продавались овощи-фрукты и свежие продукты.

– Это небольшой рынок, где всегда можно было приобрести фрукты, сыры, кофе и другие продукты. Теперь этой возможности нет, – поделилась омичка Ирина с редакцией.

Судя по кадрам с места происшествия, павильоны выгорели полностью.

