·Происшествия

В Омске сгорел мини-рынок

Полыхали 6 торговых павильонов.

Сегодня, 31 января, в 5:13 стало известно о пожаре на мини-рынке в Омске. Конкретная локация не указана, но сообщается, что сгорело 6 торговых павильонов под общей кровлей на улице Жуковского.

Пожар на 168 «квадратах» ликвидировали 28 спасателей на 7 единицах техники. Открытое горение ликвидировали быстро. Но киоски серьезно выгорели. Дознаватели устанавливают причину пожара.

