Стало известно, кому достался миллион на заправку на АЗС «Топлай»

В прямом эфире «12 канала» завершилась масштабная акция «Заправка на миллион» от сети АЗС «Топлайн», которая длилась больше 3-х месяцев.

Сегодня, 30 января, в прямом эфире «12 канала» были подведены итоги масштабной акции «Заправка на миллион», которую сеть АЗС «Топлайн» проводила с 23 октября 2025 года по 27 января 2026 года. В акции приняло участие более 70 тысяч клиентов АЗС «Топлайн».

Ведущая в студии напомнила условия акции. Все участники совершали любые покупки – моторного топлива и сопутствующих товаров – с использованием QR-кода мобильного приложения АЗС «Топлайн» на заправках данной сети в Омске, в Омской, Иркутской, Новосибирской областях и Красноярском крае. При выполнении этих условий участнику начислялись шансы в зависимости от потраченной суммы. В период проведения акции участники накапливали шансы, общее количество которых учитывалось в мобильном приложении. За каждую сотню накопленных шансов они получили уникальный номер.

Во время розыгрыша в прямом эфире в присутствии зрителей в студии и определялся – путем формирования случайной комбинации цифр – шестизначный номер победителя. Объективность в таком случае не вызывает никакого сомнения!

Ведущая в паре с символом сети АЗС – Крокодилом продемонстрировали, что мешок для шаров действительно пуст.

Сначала в мешок отправились 4 шара – от 0 до 3. Ведущая пояснила для чего: так как в розыгрыше участвовали 368 563 уникальных номера.

Ведущая предложила вытянуть первый шар тому, кому ранее улыбалась удача. И это победитель предыдущего конкурса «Заправка на миллион». Бурными аплодисментами зрители приветствовали Игоря Чикина.

Мужчина вспомнил, какие эмоции у него возникли летом 2024 года, когда он внезапно стал обладателем гран-при.

– Эмоции были бурные. Не ожидал такого от «Топлайна», – признался Игорь Чикин.

В этот момент он находился на работе, и его коллеги разделили с ним радость от победы.

Свой миллион рублей, а его можно тратить на любые покупки в сети АЗС «Топлайн», Игорь еще не успел использовать целиком. Любитель путешествий с момента выигрыша пока нигде не был, то есть у него все впереди.

Итак, первый шар, который вытянул Игорь, был с цифрой два.

После этого мешок наполнился шарами с цифрами от 0 до 9. Их хорошенько перемешали. Следующую цифру для номера-победителя из мешка извлек ребенок. Денис побеждал в конкурсе детских рисунков от АЗС «Топлайн» – он лучше всех нарисовал символ заправок – Крокодила. Денис вытянул шар с цифрой семь.

Следующий шар доверили вытянуть постоянному клиенту АЗС по имени Максим. Он признался, что очень волнуется, в подобном мероприятии он участвует впервые. А «Топлайн» привлекает его приятной ценой топлива и высоким качеством. Третьей цифрой стала тоже семерка.

Четвертый шар вытянул еще один постоянный клиент, который заправляется на АЗС № 6 и № 23 уже 12 лет. Он передал привет Наталье со станции № 6 и вытянул шар с номером девять.

Следующий шар доверили вытянуть Кристине, которую к заправкам «Топлайн» привязала любовь к кофе. Сначала был кофе, а теперь уже пять лет Кристина постоянный клиент только этой сети. Девушка вытянула шар с цифрой восемь.

Ведущая сообщила, что, по условиям акции, те люди, у которых не совпадет всего одна последняя цифра, тоже получат подарки.

Интрига в студии между тем достигла апогея. Последний, решающий шар доверили вытянуть Сергею. Он признался, что просто обожает блинчики, которые пекут на заправках «Топлайн».

– Они такие золотистые, горячие, садишься и с удовольствием их ешь, – поделился Сергей.

Он вытянул из мешка шар с номером три.

И тут же на экране высветилось имя победителя: Евгений М. Именно он получит сертификат на 1 миллион рублей и сможет его потратить на заправку и любые товары на заправках «Топлайн».

А также телезрители «12 канала» увидели длинный список имен тех, кто выиграл другие ценные призы.

Подобная акция проводилась в третий раз, и по уже сложившейся традиции за розыгрышем призов участники могли следить в прямом эфире. Имена победителей опубликованы на сайте АЗС «Топлайн» и в мобильном приложении.