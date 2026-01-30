Элитную омскую гимназию возглавил новый директор

Раньше он уже работал в этом учебном заведении.

С 29 января в Омске назначили нового директора гимназии № 19. По данным ЕГРЮЛ, им стал Константин Диянов.

Ранее Диянов преподавал историю и обществознания и работал в гимназии в заместителем директора. Позже он руководил академическим лицеем ОмГПУ. в 2017 году, еще будучи педагогом Нововаршавской гимназии, он представлял Омскую область в конкурсе «Учитель года России» и вошел в число 15 лучших в стране.

Учебное заведение на улице Таубе считается элитным. С октября 2024 года гимназию возглавлял Вячеслав Шестаков. В это время родители учеников жаловались на массовые увольнения учителей.

В ноябре Шестакова сменила Надежда Матиенко, которая была и.о. руководителя.