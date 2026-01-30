Омск-Информ
·Происшествия

Пропавшего омского подростка нашли в соседнем районе

С ним все в порядке.

Спустя двое суток омские следователи нашли 17-летнего воспитанника Тарского дома детства, который пропал 28 января. Подростка обнаружили в соседнем Большереченском районе.

– Противоправных действий в отношении него не совершено. С подростком проводятся профилактические беседы, – сообщает следственный комитет.

Отметим, что на этой неделе в Омской области пропали четверо подростков. Однако всех их нашли.

