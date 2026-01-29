В Омской области пропал еще один подросток

Он ушел из детдома.

Фото: t.me/sledcom_omsk

В Омской области пропал воспитанник Тарского дома детства Сергей Крицкий. Как сообщили в следственном комитете, вчера 17-летний парень вышел из учреждения и не вернулся.

Приметы подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, короткая стрижка. Был одет в черную куртку, джогеры, черные кроссовки и балаклаву.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите по телефонам: 8 (38171) 214-36, 123 или 102.

Отметим, что вчера в Омске также пропала 17-летняя девушка. Однако ее уже нашли.