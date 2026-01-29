В Омске нашли пропавшую после прогулки школьницу

Как выяснили следователи, она «засиделась» в гостях.

СК РФ

Сегодня, 29 января, в омском следкоме сообщили, что пропавшая накануне школьница Наталья Ударцева найдена. Она была в гостях у знакомого.

Следователи сообщили, что проведут проверку и выяснят, в каких условиях девочка живет, как воспитывалась и почему ушла.

Напомним, что 17-летняя девушка пропала вчера около 16:00 после прогулки с подругами.