Известный омский бандит снова угодил в тюрьму

Мурмани Пертая признан виновным в кражах из автомобилей.

Фото создано при помощи ИИ

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор известному омскому бандиту Мурмани Пертае, признав его виновным в краже крупных сумм денег из автомобилей.

Как установило следствие, в июле 2023 года на заправке подсудимый воспользовался моментом и украл из салона BMW X5 600 тыс. рублей. Примерно через год, в мае 2024 года, он подобным образом похитил 1,42 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz GLS.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что Мурмани Пертая уже отсидел срок за похожее преступление. В 2010 году суд признал его виновным в создании ОПГ и совершении серии ограблений с убийством клиентов банков. Пертаи приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В марте прошлого года бандита задержали в Москве. До этого был объявлен в федеральный розыск омскими правоохранителями.