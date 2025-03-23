Мурмани Пертая, который уже отсидел за создание ОПГ и крупные хищения с убийствами, стал фигурантом аналогичного преступления.

В Москве задержан известный омский бандит Мурмани Пертая. Уроженец Грузии был ранее объявлен омскими правоохранителями в федеральный розыск, уточняет «СуперОмск».

По некоторым данным, 44-летний Пертая оказался в Москве проездом, но его задержали и взяли под арест.

По информации портала «Бор55», бандит фигурировал в уголовном деле о причастности к двум кражам на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Но скрылся от следствия в Омске в феврале нынешнего года.

Интересно, что Мурмани Пертая уже отсидел срок за похожее преступление. В 2010 году суд признал его виновным в создании ОПГ и совершении серии ограблений с убийством клиентов банков. Пертаю приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судя по всему, представителю криминального мира светит новый внушительный срок.