На окраине Омска построят элитный частный сектор

Вчера, 29 января, мэрия Омска опубликовала проект постановления, согласно которому на окраине Ленинского округа города появится новый частный сектор.
Планируемая территория находится в границах ул. Новокирпичная – Сибирский проспект – ул. В. Бисяриной – Перспективная дорога в пос. Светлый – Федеральная трасса М-51 – Черлакский тракт – Южный отвод ж/д.
Согласно схеме проекта, на улице Новоатаманской, недалеко от Новой Московки, появится около 50 двухэтажных домов. Также на схеме размечены зоны для размещения спортплощадок, охраны природных территории и размещения объектов общего пользования.
Напомним, что осенью 2025 года департамент архитектуры и градостроительства разрешил омской предпринимательнице Нино Хоштария разработать проект планировки территории для малоэтажной застройки в этом районе.
Ранее, в 2024 году, Хоштария уже хотела построить жилой микрорайон на территории Новой Московки. Тогда она получила разрешение на возведение малоэтажных домов бизнес-класса, однако проект так и не получил развитие.