На окраине Омска построят элитный частный сектор

Проект подразумевает размещение около 50 домов.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера, 29 января, мэрия Омска опубликовала проект постановления, согласно которому на окраине Ленинского округа города появится новый частный сектор.

Планируемая территория находится в границах ул. Новокирпичная – Сибирский проспект – ул. В. Бисяриной – Перспективная дорога в пос. Светлый – Федеральная трасса М-51 – Черлакский тракт – Южный отвод ж/д.

Согласно схеме проекта, на улице Новоатаманской, недалеко от Новой Московки, появится около 50 двухэтажных домов. Также на схеме размечены зоны для размещения спортплощадок, охраны природных территории и размещения объектов общего пользования.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Напомним, что осенью 2025 года департамент архитектуры и градостроительства разрешил омской предпринимательнице Нино Хоштария разработать проект планировки территории для малоэтажной застройки в этом районе.

Ранее, в 2024 году, Хоштария уже хотела построить жилой микрорайон на территории Новой Московки. Тогда она получила разрешение на возведение малоэтажных домов бизнес-класса, однако проект так и не получил развитие.