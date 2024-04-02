Омск-Информ
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·Общество

Проект строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы. 
На Новой Московке могут появиться новые дома бизнес-класса. Проект строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительством домов будет заниматься Нино Хоштария, владеющая компанией «Грэми-К».
Жилье будут возводить на улице Молодова в Ленинском округе. Разработкой проектной документации занимался предприниматель Артур Сабитов. 
Новые дома будут иметь не более 4-х этажей. Разрешение на строительство компания «Грэми-К» пока не получила, сообщает «Город55».
·Общество

Проект строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы. 
На Новой Московке могут появиться новые дома бизнес-класса. Проект строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительством домов будет заниматься Нино Хоштария, владеющая компанией «Грэми-К».
Жилье будут возводить на улице Молодова в Ленинском округе. Разработкой проектной документации занимался предприниматель Артур Сабитов. 
Новые дома будут иметь не более 4-х этажей. Разрешение на строительство компания «Грэми-К» пока не получила, сообщает «Город55».