·Происшествия

Мэрия Омска выплатит компенсацию мальчику, которого покусала стая собак

Инцидент произошел прошлым летом в сквере Дзержинского.

Мэрию Омска обязали выплатить компенсацию 6-летнему мальчику, которого покусала стая бездомных собак в центре города. Такой вердикт вынес Омский областной суд, подтвердив предыдущее решение районных судей.

Напомним, что инцидент произошел 18 июня прошлого года вечером в сквере имени Дзержинского, недалеко от здания администрации. Во время прогулки с мамой на ребенка напала стая бродячих собак. Мальчик получил укушенные раны ягодиц и был экстренно доставлен в детскую городскую поликлинику № 3, где ему оказали медицинскую помощь.

Представитель власти в суде иск не признала, настаивая на том, что мэрия не является надлежащим ответчиком по этому делу. Однако суд пришел к противоположному выводу. Размер компенсации ребенку составил 25 тыс. рублей.

