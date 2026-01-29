На популярный маршрут в Омске назначили нового перевозчика взамен умершего

В рейс вернулись 6 автобусов малого класса.

Фото: t.me/deptrans_omsk

Администрация города Омска временно назначила перевозчика на популярный маршрут № 346 (ул. 1-я Красная Звезда – ул. 50 лет Октября). Департамент транспорта выдал индивидуальные транспортные карты предпринимателю Владиславу Оськину. На маршрут выйдут шесть автобусов среднего класса сроком на полгода, до июля 2026-го.

Решение обусловлено необходимостью поддержания регулярного функционирования востребованного маршрута. Одновременно объявлен поиск кандидата на заключение долгосрочного договора обслуживания сроком на пять лет, победитель которого определится в ходе открытого конкурса.

Напомним, что маршрут остался без перевозчика. Предприниматель, обслуживающий маршруты № 100, 30Р и 346, Александр Макаров скончался в январе этого года.

Макарову принадлежали шесть автобусов, работавших на маршруте № 346. После его смерти автобусы перестали ходить. Остальные 14 автобусов принадлежат второму перевозчику – Михаилу Локоткову.

Как ранее рассказал «Омск-Информу» директор дептранса Вадим Кормилец, этого количества было недостаточно для полноценной работы маршрута, поэтому были приняты временные меры. После подключения дополнительного перевозчика общее число транспортных средств на линии составило 20 единиц, что соответствует установленным нормам.