·Общество

Внезапная смерть бизнесмена оставила маршрут в Омске без перевозчика

Маршрут № 100 связывает городок Нефтяников и поселок на окраине.

На маршруте № 100, связывающем улицы Малиновского и поселок Ребровка, сменится перевозчик. Причиной стала смерть владельца маршрута Александра Макарова, который скончался в январе 2026 года.

С понедельника, 19 января, свидетельство, позволявшее ему заниматься перевозками по указанному маршруту, автоматически аннулировано. Напомним, что предприниматель обслуживал линию с 2019 года, срок действия документа истекал в 2029 году.

Согласно документации, размещенной на сайте министерства транспорта региона, новым оператором маршрута назначен Владислав Оськин.

Разрешение на осуществление перевозок по маршруту выдано до 18 июля 2026 года. Напомним, что стоимость проезда по этому маршруту недавно поднялась до 80 рублей.

