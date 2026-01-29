Омск-Информ
·Общество

В Омске утвердили границы туристского центра

Территория охватила более 400 гектаров.

На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета были утверждены границы туристского центра Омска. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Придание туристскому центру официального статуса – это важный федеральный тренд, особенно актуальный для городов с богатой и интересной историей – как раз таких, каким является наш Омск, – рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Границы туристского центра охватывают исторический центр города, включая территории Первой и Второй Омской крепости, бывшей эспланады, основных форштадтов и предместий – всего более 400 га.

Напомним, что в прошлом году Омскую область посетило на 200 тыс. туристов больше, чем в 2024-м.

