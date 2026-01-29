Омских полицейских заподозрили во взяточничестве

Есть версия, что они покрывали незаконное казино.

Управление МВД России по Омской области

Сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции омской полиции заподозрили во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба полиции, факт противоправных действий выявили оперативники собственной безопасности МВД России.

По предварительным данным, с декабря 2021 года по апрель 2025-го полицейские получили крупную сумму за свое бездействие. За деньги правоохранители не стали препятствовать незаконной игорной деятельности.

Материалы дела направили в следственные органы. При подтверждении вины сотрудников их уволят.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Омске высокопоставленного полицейского из подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Речь идет о полковнике Дмитрии Нагибине.