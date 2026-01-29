Омским подросткам разрешили больше работать

Эксперт разъяснил новые правила трудоустройства несовершеннолетних.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В России вступили в силу изменения трудового законодательства, расширяющие возможности трудоустройства несовершеннолетних. Теперь подростки могут официально работать в выходные и праздничные дни, а также во время каникул.

Как пояснила главный государственный инспектор труда в Омской области Жанна Воробьева, особенности трудоустройства несовершеннолетних по-прежнему регулируются отдельной главой Трудового кодекса РФ. Она подчеркнула, что к вопросам работы подростков традиционно внимательно относятся как родители, так и работодатели.

– Родители очень внимательно отслеживают сам факт трудоустройства и саму работу, которую будет осуществлять их ребенок. Ну и, соответственно, работодатель, который принимает на работу, он тоже должен ознакомиться с теми ограничениями, возможностями и самой должностью, на которую будет принимать несовершеннолетнего, – отметила Воробьева.

Одним из ключевых нововведений стало разрешение на работу в выходные и праздничные дни, а также в каникулярный период.

– В законодательстве новшество, что подростки могут работать в выходные и праздничные дни. На каникулах они могут работать. Также законодательство поправило необходимость согласия самого несовершеннолетнего на работу. Либо согласие его родителей, – уточнила Воробьева.

Кроме того, был обновлен перечень должностей и профессий, на которые могут приниматься несовершеннолетние работники. Работодателям важно заранее ознакомиться с этими изменениями, чтобы избежать нарушений при приеме подростков на работу.

По мнению Жанны Воробьевой, к 2029 году в России будет работать каждый второй несовершеннолетний.